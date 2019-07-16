ضبط 3 أطنان و880 كيلو من منتجات الألبان المغشوشة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب ثلاجة ألبان، لاتهامه بالغش التجارى، وضبط بحوزته 3 أطنان و880 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع صاحب ثلاجة ألبان لكميات من منتجات الألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين مرة أخرى.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 3 أطنان و880 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.