ضبط 21 ألف كيس إسناكس مجهول المصدر فى حملة أمنية بالفيوم

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط 21600 كيس مواد غذائية اسناكس مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية، بحوزة "أ.ر" (47 سنة-صاحب مصنع)، لإنتاج المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى بكوم أوشيم بمركز شرطة طامية، و"أ.ع" (25 سنة-مدير مسئول)، ومقيم بالقاهرة حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.