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ضبط 21 ألف كيس إسناكس مجهول المصدر فى حملة أمنية بالفيوم

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:36 م
ضبط 21 ألف كيس إسناكس مجهول المصدر فى حملة أمنية بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط 21600 كيس إسناكس مجهول المصدر، وغير مطابق للمواصفات القياسية، بحوزة صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والمدير المسئول للمصنع .

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط 21600 كيس مواد غذائية اسناكس مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية، بحوزة "أ.ر" (47 سنة-صاحب مصنع)، لإنتاج المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى بكوم أوشيم بمركز شرطة طامية، و"أ.ع" (25 سنة-مدير مسئول)، ومقيم بالقاهرة حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 

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الفيوم

محافظة الفيوم

الحملات الأمنية بالفيوم

السلع مجهولة المصدر

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