ضبط 19 هاربا من أحكام جنائية وتجار مخدرات فى حملات أمنية بقنا والقليوبية

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية فى قنا والقليوبية من ضبط 19 هاربا من أحكام جنائية وتاجر مخدرات.

ففى قنا تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائى، والأمن العام، القبض على 8 هاربين من أحكام جنائية متنوعة خلال حملات أمنية، وذلك فى إطار إعادة الانضباط وضبط المطلوبين على ذمة أحكام جنائية بمحافظة قنا.

وكانت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، واللواء محمود حسن مدير المباحث، وبمشاركة ضباط مباحث أقسام ومراكز الشرطة بدائرة مديرية أمن قنا، استهدفت الحملات الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية على عدد من مراكز المحافظة، وتمكنت الحملات من ضبط 8 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى قضايا شروع فى قتل وحيازة أسلحة نارية، ومخدرات وحرق، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

فيما شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 11 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 11 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام بنها وشبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية والخصوص وكفر شكر وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 170 جراما من الهيروين المخدر،و950 جرام حشيش مخدر ومبالغ مالية وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.