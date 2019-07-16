ضبط 103 قضايا تهرب ضريبى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، حملة مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط (103) قضايا فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

على جانب آخر، شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملات أمنية، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (2) قضية أموال عامة.

جارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.