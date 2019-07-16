صور .. محافظ أسوان: تحويل منطقة معابد فيلة لمنطقة جذب سياحى

أسوان - عبد الله صلاح

أكد أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أنه جارى التنسيق مع وزارة السياحة لتحويل منطقة معابد فيلة إلى منطقة جذب سياحى مفتوحة لأنماط عديدة من السياحات الترفيهية والتسويقية والبيئية لوضعها ضمن أجندة البرامج السياحية.

جاء ذلك على هامش جولة محافظ أسوان الميدانية فى بعض المناطق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان والتى شملت منطقة فيلة والمحمودية والمحطة الوسيطة للمخلفات، بجانب شوارع المسلة وشرق البندر وصلاح الدين ورافقه خلالها العميد أيمن رضا رئيس المدينة.

وأشار إلى أن التصور الجديد يقوم على استغلال المرتفعات الجبلية المحيطة بها بإقامة فندق أو موتيلات على الطراز المعمارى النوبى، وأيضاً البازارات والكافتريات والمطاعم، بالإضافة إلى إقامة باركن خارجى للحافلات والسيارات السياحية ليستكمل السائحين مسارهم لزيارة معابد فيلة باستخدام سيارات كهربائية ذات حمولة متعددة للزائرين للوصول إلى المراسى النيلية مع إقامة متحف يحكى قصة إنقاذ معابد فيله على غرار متحف معبدى أبو سمبل لتوفير كافة المعلومات الأثرية واستمتاع السائح برحلة سياحية متكاملة.

وخلال نفس الجولة وجه اللواء أحمد إبراهيم رئيس مدينة أسوان إلى تكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية، مع رفع المخلفات أولاً بأول من صناديق القمامة، بجانب تحرير محاضر بيئة لأى جهة تقوم بإلقاء مخالفاتها أو تراكمات المبانى فى منطقة المحطة الوسيطة بالمحمودية والتى تشهد استكمال تنفيذ مشروع نقل تراكمات القمامة وإعادة تأهيل المحطة بالتعاون مع وزارة البيئة بتكلفة 3 ملايين جنيه، مشدداً على ضرورة تحقيق الرقابة المرورية للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والمواقف المخصصة لهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق التعريفة الجديدة، فضلاً عن تشديد السيطرة على عربات التوك توك ومنعها من الدخول فى الشوارع الرئيسية.



محافظ أسوان تحويل معابد فيلة لمنطقة جذب سياحى



محافظ أسوان تحويل معابد فيلة لمنطقة جذب سياحى



محافظ أسوان تحويل معابد فيلة لمنطقة جذب سياحى



محافظ أسوان تحويل معابد فيلة لمنطقة جذب سياحى