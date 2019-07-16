صور.. عاصفة ترابية وتقلبات جوية تضرب محافظة مطروح

مطروح - حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية وطقسا سيئا على مناطق مختلفة، مع ارتفاع شديد فى درجات الحرارة وتزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وحجب السحب الترابية لأشعة الشمس.

وأثر الطقس السيئ على حركة المواطنين بالشوارع، التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، وتأثرت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة، خاصة بالمناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.



