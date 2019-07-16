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صور.. انتشال حطام طائرة تحطمت أثناء رحلة للقفز بالمظلات فى السويد

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:00 ص
صور.. انتشال حطام طائرة تحطمت أثناء رحلة للقفز بالمظلات فى السويد انتشال حطام طائرة
ستوكهولم (رويترز)

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تمكنت السلطات فى السويد من انتشال حطام طائرة سقطت يوم الأحد قرب مدينة أوميو الصغيرة بشمال البلاد، ولقى 9 سويديين لقوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة التى كانوا على متنها فى رحلة للقفز بالمظلات.

وقال بيدر جونسون المتحدث باسم الشرطة إن الطائرة الصغيرة المخصصة لنقل المظليين تحطمت على جزيرة فى نهر أومى بعد وقت قصير من إقلاعها، مضيفا أن سبب الحادث ليس معلوما. وقال إن الركاب كانوا فى رحلة للقفز بالمظلات، وذكرت الشرطة أن جميع القتلى سويديون وأن أحدهم يحمل جنسية مزدوجة. ولم تكشف عن أسماء الضحايا.

وعبر الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك السويد عن حزنه وقدم تعازيه فى بيان عبر فيسبوك، وقال "فى ضوء حادث التحطم المأساوى خارج أوميو اليوم والذى راح ضحيته تسعة أشخاص، أود تقديم التعازي. قلوبنا أنا وأسرتى مع أسر الضحايا وأقاربهم".

وقال رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين إن الحكومة على اتصال وثيق بالسلطات المعنية التى فتحت تحقيقا لمعرفة سبب التحطم.

العثور على جزء من الطائرة
العثور على جزء من الطائرة

 

انتشال جزء من الطائرة
انتشال جزء من الطائرة

 

جناح الطائرة
جناح الطائرة

 

سيارة متوقفة فى انتظار انتشال حطام الطائرة
سيارة متوقفة فى انتظار انتشال حطام الطائرة

 

نقل جزء من الطاشرة
نقل جزء من الطاشرة

 


انتشال حطام طائرة

القفز بالمظلات

السويد

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سقوط طائرة

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