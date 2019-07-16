صور.. المئات يشاركون فى تأبين صحفية بمالطا بعد مرور 21 شهر على مقتلها

وكالات

شارك المئات من مواطنى مالطا، اليوم الثلاثاء، فى مراسم تأبين الصحفية دافني كاروانا جاليزيا، وذلك بعد مرور 21 شهرا على مقتلها.

كانت الصحفية جاليزيا (53 عاما) قد قتلت يوم 16 أكتوبر 2017 إثر انفجار عبوة ناسفة وضعت تحت سيارتها، وذلك بسبب تحقيقاتها حول فضائح تبييض الأموال وتهريب النفط من قبل أعضاء في الحكومة أو الجريمة المنظمة، علما أنها كانت تنتقد بشدة وبشكل مباشر شخصيات سياسية محلية.