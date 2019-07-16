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صور.. المئات يشاركون فى تأبين صحفية بمالطا بعد مرور 21 شهر على مقتلها

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:45 م
صور.. المئات يشاركون فى تأبين صحفية بمالطا بعد مرور 21 شهر على مقتلها
وكالات

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شارك المئات من مواطنى مالطا، اليوم الثلاثاء، فى مراسم تأبين الصحفية دافني كاروانا جاليزيا، وذلك بعد مرور 21 شهرا على مقتلها.

كانت الصحفية جاليزيا (53 عاما) قد قتلت يوم 16 أكتوبر 2017 إثر انفجار عبوة ناسفة وضعت تحت سيارتها، وذلك بسبب تحقيقاتها حول فضائح تبييض الأموال وتهريب النفط من قبل أعضاء في الحكومة أو الجريمة المنظمة، علما أنها كانت تنتقد بشدة وبشكل مباشر شخصيات سياسية محلية.

إحدى المشاركات
إحدى المشاركات
المئات يشاركون فى تأبين الصحفية المالطية
المئات يشاركون فى تأبين الصحفية المالطية
النصب التذكارى للصحفية
النصب التذكارى للصحفية
الورود تسيطر على النصب التذكارى للصحفية
الورود تسيطر على النصب التذكارى للصحفية
جانب من المشاركين فى مراسم التأبين
جانب من المشاركين فى مراسم التأبين
جانب من المشهد
جانب من المشهد
صور الصحفية المالطية
صور الصحفية المالطية
طفلة تشارك فى مراسم التأبين
طفلة تشارك فى مراسم التأبين
مشاركة كبيرة فى تأبين الصحفية
مشاركة كبيرة فى تأبين الصحفية
مشاركون يحملون صور الصحفية
مشاركون يحملون صور الصحفية
نصب تذكارى للصحفية المالطية
نصب تذكارى للصحفية المالطية

 


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