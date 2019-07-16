صور.. أسقف منفلوط يزور قرية بنى عدى البحرية فى أول زيارة رعوية

أسيوط ـ فريق المحافظات

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط بأسيوط، بزيارة رعوية لشعب قرية بنى عدى البحرية بمركز منفلوط، وذلك فى أول زيارة رعوية بعد مراسم تجليسه على إيبارشية منفلوط.

والتقى الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط بأسيوط، الأهالى داخل المنازل بقرية بنى عدى واستمع لهم وقام بالصلاة للشفاء لبعض المرضى، وأقيمت مراسم تجليس الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط بأسيوط، يوم السبت الماضى، خلفًا للراحل الأنبا أنطونيوس، بعد معاناة طويلة مع المرض.

يذكر أن الأنبا ثاؤفيلس، هو الراهب ميخائيل المحرقى، خريج كلية الزراعة قسم الإنتاج الحيوانى دخل الدير عام 1994 وترهب 1996 ونال الكهنوت 2003 ثم القمصية 2017، وخدم فى الدير سكرتيرًا لرئيس الدير الأنبا بيجول، وعمره 47 سنة.

أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية



أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية



أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية



أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية



أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية



أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية



أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية



أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية