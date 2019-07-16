سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أسقف منفلوط يزور قرية بنى عدى البحرية فى أول زيارة رعوية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:34 م
صور.. أسقف منفلوط يزور قرية بنى عدى البحرية فى أول زيارة رعوية أسقف منفلوط يزور قرية بنى عدى البحرية فى أول زيارة رعوية
أسيوط ـ فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط بأسيوط، بزيارة رعوية لشعب قرية بنى عدى البحرية بمركز منفلوط، وذلك فى أول زيارة رعوية بعد مراسم تجليسه على إيبارشية منفلوط.

والتقى الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط بأسيوط، الأهالى داخل المنازل بقرية بنى عدى واستمع لهم وقام بالصلاة للشفاء لبعض المرضى، وأقيمت مراسم تجليس الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط بأسيوط، يوم السبت الماضى، خلفًا للراحل الأنبا أنطونيوس، بعد معاناة طويلة مع المرض.

يذكر أن الأنبا ثاؤفيلس، هو الراهب ميخائيل المحرقى، خريج كلية الزراعة قسم الإنتاج الحيوانى دخل الدير عام 1994 وترهب 1996 ونال الكهنوت 2003 ثم القمصية 2017، وخدم فى الدير سكرتيرًا لرئيس الدير الأنبا بيجول، وعمره 47 سنة.

أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية (1)

أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية 

 

أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية (2)
أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية 

 

أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية (3)
أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية 

 

أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية (4)
أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية 

 

أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية (5)
أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية 

 

أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية (6)
أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية 

 

أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية (7)
أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية 

 

أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية (8)
أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية 

 

أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية (9)
أسقف منفلوط يزور قرية بني عدي البحرية في أول زيارة رعوية 

 


اسيوط

الاقباط

اقباط اسيوط

منفلوط

الانبا ثاؤفيلس

بني عدي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة