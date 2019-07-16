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صاروخ كهربائي ينهي حياة عامل بورشة فى السنبلاوين بعد قطع ذراعة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:36 م
صاروخ كهربائي ينهي حياة عامل بورشة فى السنبلاوين بعد قطع ذراعة اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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لقي عامل مصرعه بعد أن أصيب ببتر في ذراعة و نزيف بالبطن أثناء العمل بصاروخ كهربائي داخل ورشة بالسنبلاوين.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين بوصول فتحي صادق رزق 33 سنة، مصاب ببتر فى ذراعة وجرح قطعي بالبطن، وتوفي عقب الوصول للمستشفي.
 
وعلى الفور انتقل الرائد أحمد النجار رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه يعمل بورشة وأثناء العمل واستخدام الصاروخ الكهربائي خرج عن السيطرة وإصيب بإصابات بالغة،، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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