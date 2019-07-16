شرطة اليونان: التوصل لقاتل عالمة أحياء أمريكية بجزيرة كريت

قال مصدر اليوم الثلاثاء، إن الشرطة اليونانية تعتقد أنها توصلت إلى قاتل عالمة أمريكية لقيت حتفها على جزيرة كريت يوم الثامن من يوليو.

وعُثر على جثة سوزان إيتون (60 عاما)، وهي عالمة في مجال الأحياء الجزيئية في معهد ماكس بلانك بمدينة درسدن الألمانية، فى خندق عسكرى مهجور يوم الثامن من يوليو بعد أسبوع من اختفائها.

ويجري استجواب رجل يبلغ من العمر 27 عاما فيما يتعلق بمقتلها. وقال مصدر من الشرطة طالبا عدم الكشف عن هويته لرويترز "نعتبر أن المشتبه به هو القاتل".

ومن المقرر أن تدلي الشرطة اليونانية بتصريحات في وقت لاحق اليوم. وأفادت مذكرة للشرطة بأن القضية "حُلت".

ويعتقد أن إيتون كانت تتريض في الخارج عندما اختفت.