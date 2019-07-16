سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح أكاذيب تميم فى اليمن وتوضح ضعف موقف "حزب الله"

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:00 م
شاهد.. "مباشر قطر" تفضح أكاذيب تميم فى اليمن وتوضح ضعف موقف "حزب الله" حسن نصر الله
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصريحات هنا وهناك، يرددها عملاء نظام الملالي، يحاولون من خلالها منع أى تصعيد أمريكى ضد إيران، لاسيما من خلال مهاجمة حلفاء الإدارة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، التى جاءت مؤخرا على لسان زعيم حزب الله اللبنانى حسن نصر الله.

فى البداية قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن هذه التصريحات التى هاجم فيها نصر الله الإمارات، محذرا إياها من أن اندلاع حرب ضد إيران، سوف يرتد سلبا على الإمارات، ليرد الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى، على هذه التصريحات التى صدرت عن نصر الله،  قائلا فى سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "يا نصر الله لو ذكرت حاكما إماراتيا أو شيخا من شيوخها على لسانك مرة أخرى .. سنقطعه.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "وأضاف خلفان : "رجل يتهجم على العرب من شان إيران ويدعى العروبة ... وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أول من قال إننا لا نريد حربا فى المنطقة .. تجى يا نصر اللات تدعى إننا دعاة حرب ".

وأكد التقرير أن هذا الرد الإماراتى الذى جاء على لسان خلفان، يكشف تبعية حزب الله إلى مشروع الملالى التخريبى فى منطقة الشرق الأوسط،   فضلا عن أن بعض الأنظمة مثل الحمدين فى قطر،  باتت تسير اليوم على خطى إيران التدميرية، وتدعم مشروعها الهدام فى المنطقة .

وفى سياق متصل أكد  تقرير آخر لقناة المعارضة القطرية، أن هناك هزائم على المستويات كافة، يعانى منها النظام القطرى اليوم فى اليمن، بعدما تمكن الجيش الوطنى بدعم قوات التحالف العربى من تحرير المزيد من المناطق اليمنية الاستراتيجية، وهزيمة ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من نظام تميم بن حمد وملالى إيران .

واستكمل: "هذه الانتصارات التى حققها الجيش اليمن، تطلبت تغيرات تكتيكية، تمثلت فى إعادة انتشار القوات الإماراتية المشاركة فى التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، حيث أعلنت الإمارات يوم الاثنين 8 يوليو الجارى، عن البدء فى خطة لإعادة انتشار القوات الإماراتية فى اليمن، لأسباب استراتيجية و تكتيكية،  لكن وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الحمدين حاولت التشكيك فى هذه الخطوات

الإمارات حسمت الأكاذيب القطرية، من خلال التأكيد على أن قواتها لا تزال مستمرة فى اليمن،  مشددة على أن كل ما جرى بشأن القوات الإماراتية فى اليمن هو عملية انتشار سبق أن تم التباحث بشأنها مع السعودية،  موضحة أنه لم يحدث فراغ فى المناطق التى شملتها إعادة الانتشار،  مع استكمال تدريب نحو تسعين ألف جندى يمنى للقيام بالمهام الأمنية والعسكرية فى البلاد.

وأشار التقرير إلى أن التكتيك الاستراتيجى الذى تعتمده الإمارات اليوم فى اليمن،  يعكس حجم الانتصارات التى حققها الجيش الوطنى وقوات التحالف،  فى المعارك التى دارت بين ميليشيا الحوثى الانقلابية وقوات الجيش اليمنى، وهو الأمر الذى أثار غضب تنظيم الحمدين، لاسيما وأن ميليشياته فشلت فى حسم الأمور لصالحها فى كثير من المعارك.


حسن نصر الله

حزب الله

حرب اليمن

الامارات

اخبار الخليج

اخبار العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة