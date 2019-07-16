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شاهد لأول مرة.. 7 طوابع تذكارية أبرزها مشاركة مصر بكأس العالم فى روسيا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:30 م
شاهد لأول مرة.. 7 طوابع تذكارية أبرزها مشاركة مصر بكأس العالم فى روسيا طوابع تذكارية جديدة
كتبت: هبة السيد

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أصدرت الهيئة القومية للبريد 7 طوابع تذكارية خلال عام 2018 تخليدًا لمناسبات مختلفة كان أبرزهم طابعين عن مشاركة مصر بكاس العالم لكرة القدم والتى اقيمت فى روسيا العام الماضى، وطابع تذكارى بمناسبة مرور 45 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، وطابع آخر عن مرور 60 عامًا على إنشاء وزارة الثقافة.

كما أصدرت الهيئة طابع عن يوم البريد المصرى وآخر حكومى عن البريد، وتتراوح أسعار تلك الطوابع ما بين 5 جنيهات وهو الأعلى سعر لطابع كاس العالم و4  جنيهات لطابع نصر أكتوبر، وباقى الطوابع بـ2.5 جنيه، ويقدم اليوم السابع صورة مجمعه لتلك الطوابع.

ويضم الأرشيف الرقمى للطوابع المصرية أكثر من ٢٣٠٠ طابع يقوموا بتغطية الفترة الزمنية من ١٨٦٦م حتى العصر الحالى، وتضم المجموعة أنواعاً مختلفة من الطوابع مثل طوابع البريد العادى أو البريد الحكومى أو البريد الجوى أو الطوابع التذكارية، والتى تغطى عدداً كبيراً من الأحداث الهامة فى تاريخ مصر والعالم العربى.

 

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طوابع بريد الجديدة 

 


طوابع تذكارية

كاس العالم

وزارة الثقافة

نصر اكتوبر العظيم

هيئة البريد

روسيا

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