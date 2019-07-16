سياسى ألمانى محافظ يدعو لمساندة تولى فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية

حث السياسى الألمانى المحافظ مانفريد فيبر، مشرعى الاتحاد الأوروبى على مساندة أورسولا فون دير لاين لتصبح الرئيسة القادمة للمفوضية الأوروبية خلال تصويت حاسم اليوم الثلاثاء.

وحذر فيبر من أن رفض تعيينها سيسفر عن عدم استقرار سياسي في أوروبا.

وقال لتلفزيون (زد.دي.إف) الألماني "لا نحتاج معارضة الآن، ما نحتاجه الآن هي روح بناءة".

وأضاف فيبر الذي كان مرشحا للمنصب الأوروبي الرفيع أن فون دير لاين سياسية معروفة بقدرتها على مد جسور التواصل وحماسها لأوروبا.

وتواجه فون دير لاين، حليفة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تصويتا حاسما مساء اليوم الثلاثاء على مسعاها لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية.