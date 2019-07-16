سفير مصر فى روما: محافظ الإسكندرية يختتم زيارته لإيطاليا بلقاء نائب عمدة جنوة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا ختام زيارة الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية إلى العاصمة الإيطالية روما وعدد من مدن جزيرة صقلية والتى استمرت لمدة 4 أيام.

وقال بدر، إن الدكتور قنصوة اختتم زيارته بعقد جلسة مباحثات مع جان كارلو ڤيناتشى نائب عمدة مدينة جنوة للاقتصاد والعلوم التكنولوجية .

وأضاف السفير هشام بدر أن محافظ الإسكندرية عرض خلال اللقاء الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها المحافظة منها على سبيل المثال الصناعات البتروكيماوية واستخلاص الزيوت والغاز.

وأشار سفير مصر فى روما إلى أن الدكتور قنصوة أكد اهتمام المحافظة بقطاع السياحة والحفاظ على التراث .

وأضاف السفير هشام بدر، أنه تم خلال اللقاء عرض لأهم النتائج التى حققتها زيارة محافظ الإسكندرية خلال زيارته إلى إيطاليا واتفاقية التآخى التى تم توقيعها مع مدينة كتانايا ولقاءات المحافظ مع المسئوليين الإيطاليين وعلى رأسهم وزير الثقافة الإيطالى.

وأوضح سفير مصر لدى إيطاليا، أن فتح تعاون بين محافظة الإسكندرية ومدينة جنوة الإيطالية سيمثل انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الإيطالية بما تتمتع به جنوة من إمكانيات ومقومات متكاملة مع الإسكندرية خاصة وجودهما على سواحل البحر المتوسط .

وأكد بدر، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد مسودة لاتفاقية تآخى بين الجانبين فى عدد من المجالات من بينها السياحة والتكنولوجيا والتعليم وسيتم التباحث بشأنها خلال الفترة القادمة .

وقال سفير مصر لدى روما إن نائب عمدة مدينة جنوة استعرض خلال الاجتماع أهم ما يميز المدينة والتى تعتمد على الاقتصاد الذى يتيح العديد من الفرص الاستثمارية لمدن البحر المتوسط على رأسهم محافظة الإسكندرية، مشيراً الى استعداد نائب عمدة المدينة الى تعزيز التعاون مع محافظة الاسكندرية فى مجالات التعليم و السياحة والذكاء الاصطناعى، واصفاً ذلك بأنه سيكون خطوة جديدة أخرى على طريق تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا وتأكيداً على عمق الروابط المشتركة بين البلدين.



محافظ الإسكندرية يختتم زيارته لإيطاليا بلقاء نائب عمدة جنوة