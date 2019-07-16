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سالفينى يرضخ لمطالبته بالتحدث للبرلمان بشأن الحصول على تمويل روسي

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:37 م
سالفينى يرضخ لمطالبته بالتحدث للبرلمان بشأن الحصول على تمويل روسي نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى
رويترز

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رضح ماتيو سالفينى نائب رئيس وزراء إيطاليا اليوم الثلاثاء لمطالب بأن يتحدث إلى البرلمان بشأن مزاعم عن سعى حزب الرابطة اليمينى الذى يتزعمه للحصول على تمويل غير قانونى من روسيا، وقال إنه سيرد على أسئلة حول الموضوع فى الوقت المخصص لطرح الأسئلة.

ويضغط الحزب المشارك لحزب الرابطة فى الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة على سالفينى للإدلاء ببيان أمام البرلمان منذ الأسبوع الماضى عندما قال موقع بازفيد الإخباري الأمريكي إن مساعدا لسالفيني سعى لاستخدام صفقة نفط لتحويل أموال روسية إلى الحزب.

ونشر بازفيد تسجيلات صوتية لاجتماع عقد في موسكو نوقشت حلاله صفقة نفط محتملة. وليس هناك دليل على أن الصفقة قد عقدت، كما نفى سالفيني أي علم له بالاجتماع أو أن مساعده جيانلوكا سافويني قد تصرف نيابة عنه.

ورفض سافويني التعليق على المزاعم التي تخضع لتحقيق جنائي. وقال مصدران مطلعان على الأمر إن ممثلي الادعاء في ميلانو استجوبوه لمدة ساعة تقريبا أمس الاثنين لكنه مارس حقه في الصمت.

ونفى سالفيني حصول حزب الرابطة على أي أموال من موسكو، مضيفا أنه سيقاضي أي أحد يتهمه بارتكاب مثل هذه الجرائم. ويمنع القانون الأحزاب السياسية الإيطالية من تلقي تمويل أجنبي.

وقال سالفيني للصحفيين في مدينة جنوة بشمال إيطاليا "بالتأكيد سأذهب إلى البرلمان... أنا أذهب إلى هناك مرتين في الأسبوع لحضور جلسة الأسئلة".

وطالبت أحزاب المعارضة سالفيني بالإدلاء ببيان مفصل أمام البرلمان بدلا من الوقت المخصص للأسئلة والذي يحدد ثلاث دقائق فقط للإجابة عن كل سؤال.

 

 

 

 

 


ماتيو سالفينى

إيطاليا

روسيا

حزب الرابطة اليمينى

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