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زوجة المبتعث السعودى الغريق : تم التأكد من هويته من خلال صورة أسنانه

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:00 م
زوجة المبتعث السعودى الغريق : تم التأكد من هويته من خلال صورة أسنانه المبتعث السعودى ارشيفية
وكالات

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كشفت زوجة المبتعث قاسم عداوي، تفاصيل جديدة عن حادثة وفاته غرقاً جراء سقوطه في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية، والظروف التي عاشتها إلى حين علمها بوفاته ، حسبما نشر موقع صحيفة تواصل على الانترنت .

وروت هند عداوي ، اللحظات الأخيرة قبل اختفاء زوجها وسقوطه داخل الشلالات، وقالت إنهم كانوا يتنزهون يوم السبت 6 يوليو في شلالات نياجرا، وتجولوا في الحديقة  والمركب السياحي، وأن زوجها كان سعيداً، والتقط صورا كثيرة، وحين أكملوا جولتهم، عادوا إلى سيارتهم، التي أوقفوها قرب النهر

وذكرت أن زوجها بعد أن اقتربوا من السيارة طلب منها أخذ الأولاد وأن تسبقه إلى السيارة وأنه سيعود بعد قليل، لكنه تأخر كثيراً، وفجأة امتلأ المكان بسيارات الإسعاف والشرطة، فأصـيبت بالهلع، وظلت تتصل على جوال زوجها دون أن تجد رداً، فقررت الاتصال على الشرطة، للإبلاغ عن فقدانه، فسألتها الشرطة عن مواصفاته كاملة

وأضافت وفقاً لـ العربية أنها عاشت أياماً صعبة مع عائلة سعودية صديقة، وأن الشرطة أبلغتها في اليوم الثاني للحادثة، أنها تلقت بلاغاً بسقوط شخص في شلالات نياجرا، قبل بلاغها عن فقدان زوجها، ومن المحتمل أن يكون زوجها هو نفس الشخص، وأن نسبة نجاته ضعيفة

وأوضحت أنه وبعد مرور ستة أيام من الحادثة، قضتها منتظرة كي تعرف مصير زوجها، اتصل بها المحقق، وقال لها إنه تم العثور عليه غريقاً، وتم التأكد من هويته من خلال صورة أسنانه

 


المبتعث السعودى

قاسم عداوي

الشلالات

نياجرا

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