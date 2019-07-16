سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس هيئة التحقيق الروسية: 32 مليون دولار رشاوى مستردة عام 2018

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:00 ص
رئيس هيئة التحقيق الروسية: 32 مليون دولار رشاوى مستردة عام 2018 الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف رئيس هيئة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين عن استرداد مليارى روبل (32 مليون دولار) من أموال الفساد والرشى لمسئولين حكوميين عام 2018.

وأشار باستريكين - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 1.6 مليار روبل أعيدت طواعية.. قائلا "كتدبير من الدولة ضد المخالفين كدعوى مدنية أو غرامة أو عقوبات أخرى على الممتلكات أو المصادرة المحتملة للممتلكات، تم ضبط أكثر من 15 مليار روبل فى العام الماضى".

جدير بالذكر أنه كان قد تم مصادرة 20 مليار روبل من ممتلكات الوزير السابق للحكومة المفتوحة فى روسيا ميخائيل أبيزوف، وذلك على خلفية اتهامه بالاختلاس.

 


رشاوى

هيئه التحقيق الروسيه

رشاوى مسترده

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

السنغال ضد الجزائر.. 583 مليون يورو القيمة التسويقية لنهائى أمم أفريقيا

السنغال ضد الجزائر.. 583 مليون يورو القيمة التسويقية لنهائى أمم أفريقيا

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

جينفير لوبيز "قلبها مكسور".. أعرف الحكاية

جينفير لوبيز "قلبها مكسور".. أعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة