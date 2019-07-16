رئيس هيئة التحقيق الروسية: 32 مليون دولار رشاوى مستردة عام 2018

موسكو (أ ش أ)

كشف رئيس هيئة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين عن استرداد مليارى روبل (32 مليون دولار) من أموال الفساد والرشى لمسئولين حكوميين عام 2018.

وأشار باستريكين - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 1.6 مليار روبل أعيدت طواعية.. قائلا "كتدبير من الدولة ضد المخالفين كدعوى مدنية أو غرامة أو عقوبات أخرى على الممتلكات أو المصادرة المحتملة للممتلكات، تم ضبط أكثر من 15 مليار روبل فى العام الماضى".

جدير بالذكر أنه كان قد تم مصادرة 20 مليار روبل من ممتلكات الوزير السابق للحكومة المفتوحة فى روسيا ميخائيل أبيزوف، وذلك على خلفية اتهامه بالاختلاس.