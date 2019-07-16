رئيس جامعة طنطا تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة

الغربية – مصطفى عادل - محمد طارق

أعلن الدكتور مجدى سبع،رئيس جامعة طنطا،تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،بتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونيا على مستوى الجامعة وكلياتها والمستشفيات والمدن الجامعية.

وأضاف سبع أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الجامعة على استقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها فى أقرب وقت بهدف توفير الوقت والجهد والحد من تكرار الشكاوى،مؤكداً على ضرورة سرعة الربط الإلكترونى بالمنظومة وعقد العديد من ورش العمل للتدريب على المنظومة وسبل التواصل معها ورفع الوعى، وذلك لخدمة المواطن سواء كان طلابا أوأعضاء هيئة تدريس أوعاملين بالجامعة.

وأكد العميد أيمن جمال مدير متابعة الجهات الحكومية فى زيارته لجامعة طنطا ولقائه بأمين عام الجامعة أحمد رشاد، حرص رئيس مجلس الوزاراء على تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة والتفاعل السريع مع رسائلهم وشكاواهم والرد عليها الكترونيا.

جدير بالذكر أنه يتم تلقى الشكاوى على المنظومة من خلال رابط شاشة المواطن www.shakwa.eg،أوالإتصال بالخط الساخن على رقم 16528أو تطبيق ايجابى عبر التليفون المحمول.