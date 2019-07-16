رئيس جامعة سوهاج يكرم أسرة "هاجر" الأولى على الثانوية العامة

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور احمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، أسرة الطالبة هاجر محمد زاكى على، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية شعبة علمى علوم فى امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى .

وأشاد عزيز خلال استقباله لأسرة "هاجر" بدورهم الهام وما بذلوه من جهد خلال العام الدراسى، والذى أسفر عن حصول ابنتهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وجعلها نموذج يحتذى به كل الطلاب، ومثال مشرف للفتاة المصرية التى تجتهد للوصول إلى أعلى المراتب.

ومن جانبها أعربت الطالبة هاجر عن سعادتها لتكريم والديها الدكتور محمد زاكى بقسم الأشعة، والدكتورة فاطمة الزهراء صلاح الدين بقسم الباثولوجى عضوى هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، كما وجهت شكرها لرئيس الجامعة لدعمه وحرصه على تكريمهم.

وأهدى رئيس الجامعة للطالبة "هاجر" وأسرتها درع وميدالية الجامعة، تقديراً لتفوقها الدراسى وجهود عائلتها التى كافحت من أجل تحقيق هذا التفوق، متمنياً لها النجاح والتفوق فى المرحلة الدراسية القادمة.