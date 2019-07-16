رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال التطوير بكلية هندسة المطرية

أجرى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية فى كلية الهندسة بالمطرية بمرافقة الدكتور محمد فتوح عميد الكلية، والدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى الأسبق ووكلاء الكلية وبعض من أعضاء هيئة التدريس.

وتفقد الدكتور ماجد نجم أعمال البنية التحتية وأعمال تطوير مدرج الدكتور عبد الرازق عبد الفتاح ومدرج الفيزياء والكيمياء ومبنى الميكانيكا ومحول الكهرباء الجديد والمصاعد الجديدة بالمبنى الأكاديمى وأعمال تنسيق الموقع وأعمال إعادة تأهيل ملعب الكلية، وإعادة بناء السور الفاصل بين الكلية ومجمع المدارس.

كما حضر رئيس جامعة حلوان مجلس كلية الهندسة بالمطرية والذي تضمن مناقشة استعدادات الكلية لاستقبال العام الجامعي الجديد (2019-2020)، وتطوير البحث العلمي بالكلية بما يتماشى مع الخطة القومية للدولة، بالإضافة إلى خدمة البيئة المحيطة بالكلية وتقديم الاستشارات الهندسية بالتعاون مع حي عين شمس.