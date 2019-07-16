دراسة: سلالة من فيروس البرد يمكن أن تساعد فى علاج سرطان المثانة

كتبت إيناس البنا

اكتشف بحث جديد أن فيروس كوكساكى "قتل السرطان" CVA21، وهى سلالة طبيعية من نزلات البرد التى ثبت أنه يمكن أن تساعد فى إصابة وتدمير خلايا سرطان المثانة.

وخلال البحث الذى نشره موقع "onlymyhealth" تلقى 15 من قِبل مريض من أصل هندى فيروس كوكساكى عن طريق قسطرة فى المثانة، وقد تم ذلك قبل أسبوع واحد من الجراحة المحددة مسبقًا لإزالة الورم، بعد تشخيص عينات الأنسجة وبعد الجراحة، وجد أن الفيروس كان انتقائيًا للغاية، حيث ركز فقط على الخلايا السرطانية فى العضو، وترك جميع الخلايا الأخرى سليمة، وتم اكتشاف الخلايا السرطانية للإصابة بالفيروس.



المثانة

ولاحظ القائمون على الدراسة أنه يمكن أن يساعد الفيروس فى تحويل العلاج لسرطان المثانة، ومع ذلك فقد شوهدت العلامات والأعراض التالية فى المرضى:

انخفاض عبء الورم.

ارتفاع موت الخلايا السرطانية.