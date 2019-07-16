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خليكي في المضمون.. مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية تسبب الشيخوخة المبكرة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:30 م
خليكي في المضمون.. مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية تسبب الشيخوخة المبكرة ماكياج-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الإفراط فى استخدام مستحضرات التجميل قد يؤثرعلى صحة البشرة ويسبب التلف والتجاعيد، والأدهى من ذلك أن بعض السيدات تستخدم مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وهو من أخطر الاشياء التى تؤثر على صحة الجلد.

وحسب ما ذكره موقع thehealthsite فأن أضراراستخدام مستحضرات التجميل على البشرة هى

مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل

 

1:تزيد من خطر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة على البشرة، وذلك لانها تحتوى على مواد فاسدة تؤثر على صحة ونضارة البشرة.

2: البكتيريا والمواد الفاسدة فى مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية تسبب التهابات فى العين وجفاف.

 

ماكياج
ماكياج

3:استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية يسبب التهاب الجلد والاصابة بالإكزيما الجلدية.

4:تسبب حساسية الجلد والطفح الجلدى وظهور البثور والبقعد الداكنة، وتورم البشرة مما يسب صديد فى الجلد.

5: مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية تساعد علي ظهور  ندبات على البشرة وحفر وبقع

6:استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية تزيد من خطر الإصابة بحب الشباب والبثور السوداء.

7:مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر تسبب تلف شديد للشعر والتهاب فى فروة الرأس.

8: تسبب تساقط الشعر وتكسيره والجفاف الشديد.

 

 

 


ماكياج

مستحضرات تجميل

البشرة

الشيخوخة

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