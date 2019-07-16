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حلو لبشرتك وصحتك بس كتره غلط... اعرفى اضرار الافراط فى تناول الفيتامينات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:00 ص
حلو لبشرتك وصحتك بس كتره غلط... اعرفى اضرار الافراط فى تناول الفيتامينات فيتامينات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الفيتامينات هى الوسيلة التى تلجأ اليها السيدات دائما للحفاظ على نضارة وجمال البشرة ولكنها قد تصل للهوس والإدمان مما يسبب مشاكل صحية عديدة، لذلك ينصح بعدم تناول الفيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب.

فيتامينات
فيتامينات

 

وحسب ما ذكره موقع  webmd فأن أبرز الاضرار التى يسببها الإفراط فى تناول الفيتامينات هى:

1:الافراط فى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات قد يسبب تقلصات شديدة فى المعدة مع الشعور الدائم بالغثيان والقىء.

2:تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب قد يثر على صحة الكبد والكلى ويسبب التلف الشديد.

3:قد تؤثر الفيتامينات على ضغط الدم ويسبب الارتفاع الشديد وتصلب الشرايين.

4:الافراط فى تناول الفيتامينات والعناصر الغذائية يزيد من خطر الاصابة بحصوات الكلى وتلفها.

مكملات غذائية
مكملات غذائية

 

5:تناول الفيتامينات بكثرة ودون إشراف الطبيب يسبب دم وضوح الرؤية وتنميل الأطراف وضعف التركيز.

6: بعض العناصر الموجودة  فى الفيتامينات تؤثر على صحة الجهاز العصبى وتسبب التعب والصداع الشديد.

7: الطفح الجلدى من الاثار الجانبية لبعض أنواع الفيتامينات، وهنا لا بد من استشارة الطبيب قبل تناول الفيتامينات وهل هو مناسب لطبيعة جسمك أم لا.

 


فيتامينات

الشعر

البشرة

الفيتامين

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