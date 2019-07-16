حجز دعوى بطلان لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بمصلحة الضرائب لكتابة التقرير

كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية ، نص المادة 19 من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة، فيما يخص الاستقالة، وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وكان علاء الدين سعد خطاب، اقام دعواه التى حملت رقم 1لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة التي تخص الاستقالة في ... ( أ ) و ( ب ) من المادة ( 19 ) من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة والمنشأ طبقا للقرار الوزاري رقم 19 لسنة 1981 والذي تم ادخال عدة تعديلات عليه ومنها التعديل بتاريخ 3/3/2011 والصادر بقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011 والذي تم بمقتضاه زيادة المنحة الى خمسمائة شهر ، مع ما يترتب على ذلك من اثار .