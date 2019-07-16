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حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة المساكن بمدينة الشيخ زايد

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:38 م
حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة المساكن بمدينة الشيخ زايد حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة المساكن بمدينة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها. 

تبين من خلال التحقيقات أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم لسرقة الفيلات والشقق السكنية، بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وتولوا بيع المسروقات بعد الاستيلاء عليها وتقسيم متحصلات السرقة فيما بينهم.

وتابعت التحقيقات، أن بداية سقوط المتهمين كانت ببلاغ من صاحب مكتب تصدير، أفاد فيه بتعرض فيلته للسرقة على يد مجهولين، وبإجراء التحريات تبين لرجال مباحث القسم، أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبيع المسروقات لتاجر تم القبض عليه، واعترف المتهمين بارتكاب 9 وقائع سرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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