حبس موظف خزينة محكمة الإسماعيلية لاختلاسه 500 ألف جنيه

فريق المحافظات

قرر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، حبس موظف خزينة محكمة الإسماعيلية الابتدائية 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس نصف مليون جنيه من أموال خزينة المحكمة عهدته وعدم ردها .

وأوضحت التحقيقات التي أشرف عليها يوسف إسماعيل الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية وباشرها محمد الهوبى وكيل أول النائب العام، أن المتهم"س. ط.م" قام باختلاس مبلغ مالى من خزينة المحكمة عهدته ولم يقم بردها.

وأثناء قيام لجنة مالية وإدارية من محكمة الإسماعيلية الابتدائية بمراجعة خزينة المحكمة تبين أن بها عجزا ماليا بلغ نصف مليون جنيه، وبالفحص تبين قيام المتهم باختلاسها.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، قام على إثرها باختلاس عهدته فى جهة عمله.