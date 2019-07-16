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حبس متهم بالاستيلاء على مليون جنيه بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى 4 أيام

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:21 م
حبس متهم بالاستيلاء على مليون جنيه بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى 4 أيام حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس متهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه الاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأراضى، والاستثمار العقارى مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم استولى على مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو مليون جنيه بقصد توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، ولم يلتزم بذلك، وأمتنع عن رد المبالغ المالية لأصحابها، وأن هناك عدد من الضحايا لم يبلغوا عن الاستيلاء على أموالهم أملا فى استردادها.

 


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