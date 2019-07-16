حبس عنصر إجرامى لحيازته كيلو هيروين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس عنصر إجرامى ضبط بحوزته كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار فى مواد مخدرة.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط أحد العناصر الإجرامية، أثناء استقلاله دراجة بخارية بمدخل قرية السلام، دائرة مركز بلبيس، أثناء قيادته دراجة بخارية، وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، وذلك قبل قيامه بترويج الهيروين بمنطقة السحر والجمال.