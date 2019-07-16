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حبس عصابة سرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات ببنها

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:10 م
حبس عصابة سرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات ببنها حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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قرر حمدى السيد مدير نيابة قسم بنها ثان، حبس 3 سائقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات من مدن شبين القناطر وطوخ وبنها، بأسلوب المفتاح المصطنع وتغير معالمها وبيعها، فى محافظات أخرى فى البحيرة والشرقية، بعد وضع لوحات معدنية أخرى مضروبة عليها.

كما قررت النيابة، انتداب لجنة من مرور القليوبية لفحص السيارات واللوحات المعدنية الموجود عليها، وكذا رفع أرقام الشاسيهات والمواتير لها ومضاهاتها بالأوراق الموجودة مع مالكيها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الوقائع.

كانت البلاغات تعددت أمام العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها، من العديد من المواطنين، بسرقة سياراتهم من أسفل منازلهم بالشوارع بمدينة بنها.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وتوصلت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات كل من "ا. م. م"، سائق سبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح وسرقة بالإكراه و"ح. ش. ص."، سائق متهم فى قضيتى سرقة، و"م. م. م."، سائق.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها.

بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع عديدة، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وتولت النباية التحقيق.

 


نيابة بنها

حبس عصابة سرقة السيارات

القليوبية

سرقة السيارات

طوخ

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