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حبس سايس وزوجته وعامل لاتهامهم بهتك عرض تاجر ملابس وسرقته فى دار السلام

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:26 م
حبس سايس وزوجته وعامل لاتهامهم بهتك عرض تاجر ملابس وسرقته فى دار السلام حبس-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار شريف برسوم وتحت إشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس سايس وعامل وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف وهتك عرض وسرقة تاجر ملابس فى مدافن الإمام بمنطقة السيدة عائشة

 

وكشفت تحقيقات المستشار حسن خليل وكيل نيابة دار السلام، قيام المتهمين وهم " ع.ح" سايس، وزوجته "و.س" ربة منزل، ونجل عمها "ع.م" عامل بمحل أحذية، بالاعتداء على المجنى عليه "م. ف" بطعنه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بدار السلام

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة "و.س" استدرجت المجنى عليه وأقنعته بلقائها، وفور حضور المجنى عليه قام المتهمون باقتياده إلى داخل سيارة أجرة " تاكسى" إلى مدافن الأمام بالسيدة عائشة وتعدوا عليه بالضرب وجردوه من ملابسه وقاموا بتصويره عاريا باستخدام الهاتف المحمول المملوك للمتهمة وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة وسرقوا مبلغ مالى وهاتف محمول واحتجزوه إلى اليوم التالى بمنزل المتهم الأول الكائن بمدافن الإمام إلى أن أطلقوا سراحه فتوجه لتلقى العلاج وحرر محضر عن الواقعة.

 

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أنه تم ضبط المتهمين والمقاطع التى تم تصويرها للمجنى عليه والأدوات المستخدمة فى الجريمة والدفتر الذى يحوى إيصالات الأمانة الذى وقع عليها المجنى عليه كرها عنه وتم إجراء معاينة لمحل الواقعة بمعرفة النيابة العامة وتمكنت النيابة من ضبط الإيصالات التى أكره المجنى عليه على توقيعها وهاتف محمول لإحدى المتهمين وجلباب استخدمه المتهمين فى ارتكاب الواقعة وقد أقروا المتهمين الثلاث تفصيليا بارتكاب الواقعة.

 


نيابة دار السلام

جرائم السرقه بالإكراه

محكمه جنوب القاهره

عقوبة هتك العرض

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