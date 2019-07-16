حبس سائق 4 أيام بعد ضبطه وبحوزته 84 قطعة حشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أمر أحمد عبد الحكيم وكيل نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم "محمدين.ف.ف" 28 سنة سائق، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم والمقيم بقرية بلصفورة بالاتجار فى الحشيش، وترويجها على عملائه وراغبى الشراء أمام منزله، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته 84 قطعة حشيش.

وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة، أمر أحمد عبد الحكيم وكيل نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبسه 4 أيام ومصادرة المضبوطات .