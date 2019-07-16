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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمعادى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:24 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمعادى حجز- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة المعادى، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أفرد، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا بسرقة سيارة "أتوبيس" تابع لإحدى المدارس،  بدائرة القسم حال توقفها أمام المدرسة، تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عناصر إجرامية سبق اتهام شخصين منهم فى العديد من قضايا "السرقة" وأحدهم محتجز على ذمة قضية سرقة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين منهم.
 
بمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الثالث بأسلوب "توصيل الأسلاك".
 
كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك " بالاشتراك مع المتهم الثالث بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
 
تم بإرشادهم ضبط عدد من السيارات المسروقة لدى عميلهما "سيئ النية" سائق، مقيم ببركة السبع بالمنوفية، وعاطل مقيم بالجيزة، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط عدد آخر من السيارات المسروقة باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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