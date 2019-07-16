حبس المتهمين بقتل سايس بعد سرقته زجاجة "مياه غازية" فى عابدين

كتب سليم على

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس 3 متهمين لاتهامهم بقتل سايس بعد سرقته مياه غازية من ثلاجة مشروبات فى شارع عدلى بمنطقة عابدين.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود متوفى بشارع عدلى، وعثر على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات بالشارع، مصاب كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.

ومن خلال التحريات، تبين أنه أثناء قيام المتوفى بسرقة عبوة مياه غازية من أحد الأكشاك، لاحظه صاحب الكشك، وأمسك به وتعدى عليه بمساعدة شخصين آخرين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.