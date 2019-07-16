سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس المتهمين بقتل سايس بعد سرقته زجاجة "مياه غازية" فى عابدين

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:47 م
حبس المتهمين بقتل سايس بعد سرقته زجاجة "مياه غازية" فى عابدين حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس 3 متهمين لاتهامهم بقتل سايس بعد سرقته  مياه غازية من ثلاجة مشروبات فى شارع عدلى بمنطقة عابدين.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود متوفى بشارع عدلى، وعثر على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات بالشارع، مصاب كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.

ومن خلال التحريات، تبين أنه أثناء قيام المتوفى بسرقة عبوة  مياه غازية من أحد الأكشاك، لاحظه صاحب الكشك، وأمسك به وتعدى عليه بمساعدة شخصين آخرين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 


جرائم قتل

عقوبه القتل العمد

محكمه جنوب القاهره

عابدين

قتل سايس

جريمة عابدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشريعات البرلمان الاقتصادية فى دور الانعقاد الرابع.. أبرز 13 قانونا

تشريعات البرلمان الاقتصادية فى دور الانعقاد الرابع.. أبرز 13 قانونا

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

صور.. مصرع 78 شخصا وفقد 32 بسبب فيضانات وانهيارات أرضية فى نيبال

صور.. مصرع 78 شخصا وفقد 32 بسبب فيضانات وانهيارات أرضية فى نيبال

كلمة السر 7.. نيجيريا تتسلح برقم رائع قبل مواجهة تونس فى أمم إفريقيا

كلمة السر 7.. نيجيريا تتسلح برقم رائع قبل مواجهة تونس فى أمم إفريقيا

المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 إثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست.. و"لاجارد" تستقيل من صندوق النقد

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 إثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست.. و"لاجارد" تستقيل من صندوق النقد

سوبر كورة يخترق جلسة لم شمل لاعبى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

سوبر كورة يخترق جلسة لم شمل لاعبى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

قنوات الإخوان فى إسطنبول تخالف قانون العمل التركى.. منابر الجماعة التحريضية توظف العاملين بدون عقود أو تصاريح .."التنظيم الإرهابى" يتعامل مع أتباعه بطريقة السخرة.. ويهددهم بإبلاغ السلطات وترحليهم

قنوات الإخوان فى إسطنبول تخالف قانون العمل التركى.. منابر الجماعة التحريضية توظف العاملين بدون عقود أو تصاريح .."التنظيم الإرهابى" يتعامل مع أتباعه بطريقة السخرة.. ويهددهم بإبلاغ السلطات وترحليهم

نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة