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حادث تصادم سيارتين نقل على طريق مرسى علم بسبب أسباقية العبور ..صور

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:16 م
حادث تصادم سيارتين نقل على طريق مرسى علم بسبب أسباقية العبور ..صور حادث على طريق مرسى علم
كتبت _ أميرة عبد السلام

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شارك القارئ محمد مصطفى أحمد، خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، صور لحادث تصادم بطريق مرسى علم. 

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و قال القارئ فى رسالته المدعمة بالصور عبر الواتس أب: "تصادمت سيارتين نقل ثقيل على طريق مرسى علم و تحديدا أمام  امام بورتو غالب طريق مرسي علم، مما أدى الى وفاة شخصين وإصابة خطيرة لشخص آخر على إثر دخول السيارتين فى طريق مزوج بسبب أسباقية العبور".

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شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

كما تتيح خدمة صحافة المواطن إمكانية أن يطلب القراء من فريق "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر او معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على اليوم السابع . 

و يجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع"، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، من كل أسبوع، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.  


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تصادم

حاث على طريق مرسى علم

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