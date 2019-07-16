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جولة مفاجئة لمساعد محافظ القليوبية لتفقد أعمال النظافة بمدينة بنها

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:33 م
جولة مفاجئة لمساعد محافظ القليوبية لتفقد أعمال النظافة بمدينة بنها جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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قام اللواء حمدى الحشاش، السكرتير المساعد لمحافظة القليوبية، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد أعمال النظافة بمدينة بنها، والتأكد من رفع القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، بحضور حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وذلك بناء على توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات.

وشدد السكرتير المساعد، خلال جولته، على ضرورة الالتزام بسرعة إزالة تجمعات القمامة بمداخل ومخارج المدينة، وإزالة أى اشغالات بالطرق العامة لتسيير الطرق أمام الحركة المرورية والمواطنين، وذلك من أجل رفع مستوى منظومة القمامة بالمحافظة.

وكان قد أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، عن تنظيم مجموعة من الجولات المفاجئة على مدن المحافظة، من خلال جدول سيتم عمله، لمتابعة حالة النظافة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، برفقة اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ومتابعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والإشغالات بتلك المدن والقرى التابعة لها.

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

السكرتير المساعد بالقليوبية

نظافة مدينة بنها

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