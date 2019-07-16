جهاز الأمن الروسى يحبط عمل شبكة للهجرة غير الشرعية فى موسكو

موسكو (أ ش أ)

أحبط جهاز الأمن الفدرالى الروسى عمل شبكة للهجرة غير الشرعية تعمل فى (موسكو) واعتقل ستة أشخاص من أعضائها.

وقالت كبيرة مساعدى رئيس إدارة التحقيقات الرئيسية للجنة التحقيق الفدرالية الروسية يوليا إيفانوفا، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء "إن ثلاثة موظفين من دائرة شئون الهجرة والجوازات بموسكو وثلاثة من المتعاونين معهم منحوا إقامات غير قانونية لمواطنين أجانب على الأراضى الروسية بهدف كسب المال".

وأضافت:" أن هؤلاء الأشخاص قاموا أيضا بجمع وتقديم وثائق مزورة إلى إدارة الهجرة و الجوازات فى موسكو، لتسجيل هجرات مزورة لأكثر من 190 مواطنا أجنبيا"، موضحة أنه تم توجيه تهمة للمعتقلين بموجب مادة "تنظيم الهجرة غير الشرعية" من القانون الجنائى لروسيا الاتحادية وتم كذلك اختيار عقوبة الحبس فى شكل احتجاز وإقامة جبرية.

من جانبه، ذكر مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفدرالى الروسى أنه خلال عمليات التحرى والتفتيش عثر فى حوزة المتهمين استمارات مزيفة حول إشعارات بوصول مواطنين أجانب إلى الاتحاد الروسى ووثائق دعوات لمواطنين أجانب لدخول روسيا ومواد إعلامية وإلكترونية ومبالغ مالية.. مشيرا إلى أن التحقيق ما يزال جار فى هذه القضية.