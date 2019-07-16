سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

جهاز الأمن الروسى يحبط عمل شبكة للهجرة غير الشرعية فى موسكو

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:30 م
جهاز الأمن الروسى يحبط عمل شبكة للهجرة غير الشرعية فى موسكو القوات الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبط جهاز الأمن الفدرالى الروسى عمل شبكة للهجرة غير الشرعية تعمل فى (موسكو) واعتقل ستة أشخاص من أعضائها.

وقالت كبيرة مساعدى رئيس إدارة التحقيقات الرئيسية للجنة التحقيق الفدرالية الروسية يوليا إيفانوفا، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء "إن ثلاثة موظفين من دائرة شئون الهجرة والجوازات بموسكو وثلاثة من المتعاونين معهم منحوا إقامات غير قانونية لمواطنين أجانب على الأراضى الروسية بهدف كسب المال".

وأضافت:" أن هؤلاء الأشخاص قاموا أيضا بجمع وتقديم وثائق مزورة إلى إدارة الهجرة و الجوازات فى موسكو، لتسجيل هجرات مزورة لأكثر من 190 مواطنا أجنبيا"، موضحة أنه تم توجيه تهمة للمعتقلين بموجب مادة "تنظيم الهجرة غير الشرعية" من القانون الجنائى لروسيا الاتحادية وتم كذلك اختيار عقوبة الحبس فى شكل احتجاز وإقامة جبرية.

من جانبه، ذكر مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفدرالى الروسى أنه خلال عمليات التحرى والتفتيش عثر فى حوزة المتهمين استمارات مزيفة حول إشعارات بوصول مواطنين أجانب إلى الاتحاد الروسى ووثائق دعوات لمواطنين أجانب لدخول روسيا ومواد إعلامية وإلكترونية ومبالغ مالية.. مشيرا إلى أن التحقيق ما يزال جار فى هذه القضية.

 


روسيا

جهاز الامن الروسى

الهجره غير الشرعيه

موسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة