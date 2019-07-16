جمعية القلب الأمريكية: 80%من السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها

كتبت أمل علام

كشفت جميعة القلب الأمريكية، أن 80 % من السكتة الدماغية يمكن الوقاية منها وعلاجها، من خلال عدم التدخين، وجعل الخيارات الغذائية الصحية، والحصول على ما يكفي من النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، وعلاج الحالات مثل ارتفاع السكر في الدم، والكوليسترول، وضغط الدم.



عوامل الخطر المتعلقة بالسكتة الدماغية

وقالت جمعية القلب الأمريكية، إن ارتفاع ضغط الدم، هو أهم عوامل الخطر للسكتة الدماغية، لأنه السبب الرئيسي للاصابة، ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80، إذا تم إخبارك بأنك تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، فعليك استشارة الطبيب لتقليله.

وأوضحت، تؤدي نبضات القلب غيرالمنتظمة المعروفة باسم الرجفان الأذيني، أو الرجفان الأذيني إلى إصابة الغرف العلوية في قلبك بالضربات السريعة بدلاً من النبضات المنظمة، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 5 مرات، قد يؤدي سرعة ضربات قلبك إلى تجمع الدم وتجلطه، ويمكن لهذه الجلطات أن تنتقل إلى المخ.

وقالت إن الإصابة بمرض السكري يجعلك فى خطر الاصابة بمقدار الضعف، كل دقيقتين، يتم إدخال شخص بالغ مصاب بالسكري في الولايات المتحدة إلى المستشفى بسبب جلطة دماغية، اعمل مع طبيبك لعلاج مرض السكري، وتقليل المخاطر.



عوامل الخطر المرتبطة بالسكتة الدماغية

وأشارت إلى أن ارتفاع الكوليسترول في الدم، يزيد من خطر انسداد الشرايين، إذا أصبح الشريان المؤدي إلى الدماغ مسدودًا أو مصابا بجلطة، فقد تحدث سكتة دماغية، إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم، فاستشر طبيبك للتحكم فيه،

كما أن التدخين يدمرالأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انسدادها وحدوث السكتة الدماغية، كما أن التدخين السلبي تأثيراته السلبية تعاد ل التدخين الايجابي .