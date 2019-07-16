سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

جمعية القلب الأمريكية: 80%من السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:00 ص
جمعية القلب الأمريكية: 80%من السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها 80 % من السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت جميعة القلب الأمريكية، أن 80 % من السكتة الدماغية يمكن الوقاية منها وعلاجها، من خلال عدم التدخين، وجعل الخيارات الغذائية الصحية، والحصول على ما يكفي من النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، وعلاج الحالات مثل ارتفاع السكر في الدم، والكوليسترول، وضغط الدم.

عوامل الخطر المتعلقة بالسكتة الدماغية
عوامل الخطر المتعلقة بالسكتة الدماغية

وقالت جمعية القلب الأمريكية، إن ارتفاع ضغط الدم، هو أهم عوامل الخطر للسكتة الدماغية، لأنه السبب الرئيسي للاصابة، ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80، إذا تم إخبارك بأنك تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، فعليك استشارة الطبيب لتقليله. 

وأوضحت، تؤدي نبضات القلب غيرالمنتظمة  المعروفة باسم الرجفان الأذيني، أو الرجفان الأذيني  إلى إصابة الغرف العلوية في قلبك بالضربات السريعة بدلاً من النبضات المنظمة، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 5 مرات، قد يؤدي سرعة ضربات قلبك إلى تجمع الدم وتجلطه، ويمكن لهذه الجلطات أن تنتقل إلى المخ.

وقالت إن الإصابة بمرض السكري يجعلك فى خطر الاصابة بمقدار الضعف، كل دقيقتين، يتم إدخال شخص بالغ مصاب بالسكري في الولايات المتحدة إلى المستشفى بسبب جلطة دماغية، اعمل مع طبيبك لعلاج مرض السكري، وتقليل المخاطر.

عوامل الخطر المرتبطة بالسكتة الدماغية
عوامل الخطر المرتبطة بالسكتة الدماغية

وأشارت إلى أن ارتفاع الكوليسترول في الدم، يزيد من خطر انسداد الشرايين، إذا أصبح الشريان المؤدي إلى الدماغ مسدودًا أو مصابا بجلطة، فقد تحدث سكتة دماغية، إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم، فاستشر طبيبك للتحكم فيه،

كما أن التدخين يدمرالأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انسدادها وحدوث السكتة الدماغية، كما أن التدخين السلبي تأثيراته السلبية تعاد ل التدخين الايجابي .


السكتة الدماغية

مخاطر الاصابة بالسكتة الدماغية

عوامل الخطر المسببة للسكتة الدماغية

علاج السكتة الدماغية

الوقاية من السكتة الدماغية

جمعية القلب الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

علامات التحذير من السكتة الدماغية.. ألم فى الذراع وصعوبة الكلام

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:00 ص

النوبات القلبية والسكتة الدماغية أبرز أضرار الإسراف فى تناول المقليات

السبت، 13 يوليه 2019 01:00 م

اليوم بدء استقبال وحدة السكتة الدماغية والحضانات للحالات بمستشفى جامعة قناة السويس.. صور

الخميس، 11 يوليه 2019 11:41 ص

بعد اصابته بسكتة دماغية..لاعب كرة القدم الأمريكى تيدى بروشى يحذر من أعراضها

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:25 م

المستويات المنخفضة من الكوليسترول "الضار" قد تزيد فرص السكتة الدماغية

الأحد، 07 يوليه 2019 12:04 م

انتبه.. انخفاض الكولسترول يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:00 م

دراسة: المدخنون أكثر عرضه للإصابة بالسكتة الدماغية 4 أضعاف غير المدخن

الأحد، 30 يونيو 2019 11:30 م

تناول مشروبات الدايت يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند النساء

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:30 م

دراسة: القليل من الرياضة قد يحمى من السكتة الدماغية

الخميس، 27 يونيو 2019 12:15 م

انشاء أول مركز لعلاج السكتات الدماغية بمصر فى جامعة الاسكندرية

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة