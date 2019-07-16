جامعة بنها: انتهاء تهيئة معامل التنسيق و75 حاسب آلى مجهزة لاستقبال الطلاب

القليوبية - إبراهيم سالم

قال الدكتور حسين مغربى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بمكاتب التنسيق المقررة بالجامعة لاستقبال الطلاب لإبداء الرغبات الخاصة بهم، بدءا من الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه تم دعم عدد الأجهزة الموجودة بمكاتب التنسيق بالجامعة، حيث يبلغ عدد الأجهزة المتاحة 75 جهاز حاسب آلى متوفر بها طابعة.

وأضاف مغربى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم استقبال الطلاب لكتابة رغباتهم بمكتب التنسيق بكلية التجارة ببنها، ومعمل كلية الزراعة بمشتهر، مشيرا إلى أنه تم تهيئة المكتبان بكافة الوسائل التى تساعد على راحة الطلاب وتوفير مشرفين أكفاء لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم بنجاح، ووضع مظلات لأهالى الطلاب ومرافقوهم.

وكانت قد قررت اللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2019 يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ الموقع الإلكترونى للتنسيق تسجيل رغبات طلاب هذه المرحلة يوم الخميس المقبل، إذ تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق عقب الانتهاء من اختبارات القدرات يوم السبت المقبل؛ لأن كليات الإعلام التى تدخل ضمن تنسيق المرحلة الأولى تجرى بها اختبارات القدرات لأول مرة هذا العام.