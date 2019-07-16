جامعة المنصورة تحتل المركز الثانى محليا و822 عالميا وفقا لتصنيف "ويبومتركس"

الدقهلية - سارة الباز

أعلن موقع التصنيف الإسبانى للجامعات "ويبومتركس " للنصف الثانى لعام 2019، حيث أظهر ترتيب جامعة المنصورة فى المركز الثانى للجامعات الحكومية على مستوى مصر بعد جامعة القاهرة، واحتلت الجامعة المركز رقم 822 على مستوى العالم.

وتقدمت الجامعة فى الترتيب السابق بإعلان التصنيف فى النصف الأول يناير 2019 على مستوى الجامعات الحكومية محليا وعالميا، حيث احتلت الجامعة المركز الثالث محليا، والمركز رقم "1350" على مستوى العالم.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، على أن الجامعة تتقدم فى التصنيفات العالمية للجامعات وتحتل مراكز متقدمة، وتعمل على تنمية كافة المعايير المرتبطة بتواجدها فى أكبر التصنيفات العالمية للجامعات، وتسعى إلى التحول الرقمي فى كافة الخدمات التعليمية والبحثية والمضى قدما فى تحسين كافة مقومات وعناصر الجودة للعملية التعليمية والبحثية لتتصدر الجامعة مكانة متميزة محليا ودوليا.