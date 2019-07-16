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جامعة أسوان تنظم قافلة طبية فى قرية المنصورية ضمن مبادرة الرئيس السيسى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:05 م
جامعة أسوان تنظم قافلة طبية فى قرية المنصورية ضمن مبادرة الرئيس السيسى قافلة طبية
أسوان- صلاح المسن

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نظمت جامعة أسوان اليوم، بالتعاون مع مديرية الصحة قافلة طبية مجانية في قرية المنصورية التابعة لمركز دراو، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمشاركة المجتمعية للجامعات المصرية فى تطوير العشوائيات، وتستمر القافلة لمدة يومين تحت كلا من رعاية اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .

وأكد الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، فى تصريحات صحفية، أن اليوم الأول للقافلة الطبية أسفر عن اجراء الكشف الطبى على 1020 حالة بالقرية، حيث ضمت القافلة 21 تخصص طبى مختلف ويتم الكشف و صرف الادوية واجراء التحاليل الطبية بالمجان .

وأوضح أن القافلة تتضمن تنظيم عددا من الندوات المختلفة عن الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية، وذلك بمشاركة كليات الطب والتمريض والخدمة الاجتماعية وبالتعاون مع علماء مديرية الاوقاف بأسوان .

وأشار "عثمان" إلى أن القافلة الطبية شهدت متابعة وتنظيم كبير من الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور مصطفى الطيرى والدكتور عبدالرحمن الطحان وكيلا الكلية، والدكتور عبدالله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان.

ومن جانبه أضاف الدكتور حمادة رجب منسق عام المشروع، أن مبادرة الرئيس السيسي للمشاركة المجتمعية للجامعات المصرية تتضمن تطوير شامل لقرية المنصورية من خلال تنفيذ أعمال للتطوير والتجميل وتأهيل البنية الأساسية وأعمال التشجير وتنفيذ قوافل طبية وبيطرية مختلفة، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس.


جامعة اسوان

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قافلة طبية

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