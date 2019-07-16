تنفيذ 8017 حكم قضائى بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - فريق المحافظات

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، اليوم، من ضبط 280 محكومًا عليهم، و 16حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 274 محكومًا عليهم بإجمالى 8017 أحكام منفذة "903 حكمًا جزئيًا و227 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6650 جنيه غرامات، وتحرير 221 مخالفة.

كما تم ضبط 35 مخالفة وهم 5 اشغال طريق – 17 إزالة فورية – 8 بائع متجول – 10 فرش مؤقت .