تنفيذ 6 مشروعات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى بـ2.7 مليار جنيه بدمياط

فريق المحافظات

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، إنه جارٍ تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بتكلفة 2 مليار و740 مليون جنيه.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الصرف الصحى بمحافظة دمياط، جهود الشركة من أجل افتتاح محطات مياه الشرب قبل انتهاء العام الحالى والمتمثلة فى توسعات محطة مياه الشرب بكفر سليمان بتكلفة 100 مليون جنيه، وتوصيل خط مياه الشرب من محطة كفر سليمان إلى مدينة رأس البر بتكلفة 270 مليون جنيه، كما يتم حاليا إنهاء العمل بمشروع خزانات مياه الشرب بمدينة رأس البر بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأضاف المهندس محمد عسل، أنه سيتم تأهيل وتطوير محطة مياه الشرب القديمة بمدينة دمياط بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارى التجهيز لافتتاح محطة الصرف الصحى بقرية عزب النهضة بتكلفة 70 مليون جنيه وهى عبارة عن محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار وذلك لخدمة أهالى قرية عزب النهضة.

وتابع، أنه يتم التجهيز لافتتاح محطة الصرف الصحى بقريتى العطوى والغوابين بتكلفة 100 مليون جنيه، وهى عبارة عن محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار وذلك لخدمة أهالى قريتى العطوى والغوابين.

وأكد عسل لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تقوم بمشروعات بالتعاون مع البنك الدولى عبارة عن إدخال الصرف الصحي لعدد 12 قرية بمحافظة دمياط والتى تعد من ملوثات ترعة السلام بإجمالى 2 مليار جنيه، موضحا أن هذا المشروع الكبير يخدم أهالى قرية الخلفية وكفر الغوابين وأبو جريدة والرحامنة والكاشف حجاحة والعزازمة وعزبة السنباطى وعزبة الجندى والسلخانة.