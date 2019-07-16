سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

تنسيق الثانوية العامة 2019 للجامعات.. "التعليم العالى" تواجه أزمة زيادة الأعداد

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:53 م
تنسيق الثانوية العامة 2019 للجامعات.. "التعليم العالى" تواجه أزمة زيادة الأعداد تنسيق إلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحاول موظفو مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مواجهة الزيادة الكبيرة التى شهدتها الثانوية العامة 2019 من حيث عدد الطلاب، إذ أن هناك ما يقرب من 16500 طالب زيادة على طلاب المرحلة الأولى مقارنة بأعداد نفس المرحلة خلال تنسيق العام الماضى 2018.

هناك العديد من السيناريوهات المطروحة لمواجهة هذه الزيادات فى الأعداد من بينها زيادة عدد المقبولين فى كليات الطب على مستوى جامعات الجمهورية إلى ما يقرب من 15 ألف طالب وطالبة، وكذلك تعمل الوزارة من خلال مكتب التنسيق على استغلال الطاقة الاستيعابية للكليات الجديدة التى تدخل الخدمة بتنسيق الثانوية العامة 2019.

كشفت المؤشرات الأولية للتنسيق من خلال الإحصاءات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، توقعات بقفزات ملحوظة فى الحدود الدنيا المرتقبة لقبول الطلاب بكليات الجامعات الحكومية بما لا يقل عن 3 درجات عن العام الماضى بسبب زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع تتجاوز الـ 95% عن الأعوام الماضية وكذلك الطلاب الحاصلين على 90% فما فوق مما يؤكد أن الحدود الدنيا للكليات سترتفع بنسبة ملحوظة عن تنسيق العام الماضى.

 وأشارت المؤشرات الأولية، تخطى الحد الأدنى للقبول بكليات الطب حاجز الـ 98%، ليكون واقعا بين 98.2% إلى 98.5 %، وبالتالى ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان لتراوح بين 97.8% إلى 98% والصيدلة بفارق صغير يصل إلى درجة واحدة عن الحد الأدنى لكليات الأسنان، كما أوضحت المؤشرات أنه من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بكليات الهندسة من 4 إلى 6 درجات عن العام الماضى.


تنسيق الثانوية العامة 2019 للجامعات

التعليم العالى

مكتب التنسيق

كليات التنسيق

الحد الادنى للمرحلة الاولى 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق الكليات 2019.. المؤشرات الأولية تكشف ارتفاعات كبيرة فى الحدود الدنيا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:54 م

انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الأحد بحد أدنى 97.07% لعلمى علوم و95% للرياضة و80% للأدبى.. 143313 يتنافسون على كليات العلمى والأدبى.. 16596 طالبا زيادة عن 2018.. والمؤشرات تكشف ارتفاعات كبيرة فى الحدود الدنيا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:30 م

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:28 ص

لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة