تنسيق الثانوية العامة 2019 للجامعات.. "التعليم العالى" تواجه أزمة زيادة الأعداد

يحاول موظفو مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مواجهة الزيادة الكبيرة التى شهدتها الثانوية العامة 2019 من حيث عدد الطلاب، إذ أن هناك ما يقرب من 16500 طالب زيادة على طلاب المرحلة الأولى مقارنة بأعداد نفس المرحلة خلال تنسيق العام الماضى 2018.

هناك العديد من السيناريوهات المطروحة لمواجهة هذه الزيادات فى الأعداد من بينها زيادة عدد المقبولين فى كليات الطب على مستوى جامعات الجمهورية إلى ما يقرب من 15 ألف طالب وطالبة، وكذلك تعمل الوزارة من خلال مكتب التنسيق على استغلال الطاقة الاستيعابية للكليات الجديدة التى تدخل الخدمة بتنسيق الثانوية العامة 2019.

كشفت المؤشرات الأولية للتنسيق من خلال الإحصاءات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، توقعات بقفزات ملحوظة فى الحدود الدنيا المرتقبة لقبول الطلاب بكليات الجامعات الحكومية بما لا يقل عن 3 درجات عن العام الماضى بسبب زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع تتجاوز الـ 95% عن الأعوام الماضية وكذلك الطلاب الحاصلين على 90% فما فوق مما يؤكد أن الحدود الدنيا للكليات سترتفع بنسبة ملحوظة عن تنسيق العام الماضى.

وأشارت المؤشرات الأولية، تخطى الحد الأدنى للقبول بكليات الطب حاجز الـ 98%، ليكون واقعا بين 98.2% إلى 98.5 %، وبالتالى ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان لتراوح بين 97.8% إلى 98% والصيدلة بفارق صغير يصل إلى درجة واحدة عن الحد الأدنى لكليات الأسنان، كما أوضحت المؤشرات أنه من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بكليات الهندسة من 4 إلى 6 درجات عن العام الماضى.