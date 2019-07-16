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تموين الوادى الجديد: وصول 358 بطاقات تموين ذكية جديدة بالمحافظة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:15 م
تموين الوادى الجديد: وصول 358 بطاقات تموين ذكية جديدة بالمحافظة بطاقة التموين
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن وصول 358 بطاقات تموين ذكية جديدة (بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعى) للمديرية والإدارات.

وأكد معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين بالمحافظة، تسليم البطاقات للإدارات التموينية بواقع 11 بطاقات لمركز بلاط، 22 بطاقات لمركز باريس، 39 بطاقة لمركز الفرافرة، و134 بطاقة لمركز الداخلة، و126 بطاقة لمركز الخارجة، 7 بطاقات لمكتب تموين قرية بولاق جنوب مركز الخارجة، و5 بطاقة تموين لمكتب تموين قرية المنيرة شمال واحة الخارجة.

وأضاف "معاذ"، أنه تم التشديد والتنبيه على جميع مسئولى التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، كما جرى التشديد على مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، بتوزيع وتسليم البطاقات لأصحابها وتفعيلها للصرف، فى أسرع وقت لصرف مقرراتهم التموينية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من السولار قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.

أكد وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، معاذ عبد الرحيم، ضبط 25 جركن سعة 25 لتر معبأة بالسولار، ومحملة علي سيارة ربع نقل بالخارجة بإجمالي 625 لترًا، بمدينة الخارجة، قبل بيعها بالسوق السوداء.

أوضح معاذ، أن المديرية تمكنت من ضبط المواد البترولية والسيارة في حملة مشتركة مع مباحث التموين بقيادة المقدم إيهاب شمس، رئيس مباحث التموين، والمهندس جمال تمام، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وجري التحفظ علي السيارة داخل احدي محطات الوقود بمدينة الخارجة، وتحرير المحضر رقم 3175 جنح قسم الخارجة، وأُحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.


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بطاقات التموين الذكيه

الدعم التمويني

الخارجه

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