تمريض المنصورة تعقد برامج توعية صحية لأهالى منية سندوب

الدقهلية - سارة الباز

قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض بجامعة المنصورة بعمل زيارة توعوية صحية لأهالي منية سندوب بمحافظة الدقهلية، في مقر جمعية تنمية المجتمع بمنية سندوب، لعقد العديد من برامج التوعية الصحية داخل المقر.

وقدمت الدكتورة حنان أبو بكر، بقسم الباطنة توعية صحية عن كيفية التعامل مع حالات النزيف، الحروق، والكسور ، بينما قدمت أماني علم الدين، منسق المجلس القومي للسكان بالمنصورة نصائح توعية صحية عن تنظيم الأسرة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض بجامعة المنصورة، والدكتورة وفاء فتحى سليم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بمنية سندوب والمجلس القومي للسكان بالدقهلية.