تعرف على معايير نجاح عمليات التجميل.. من الدكتور وائل يحيى

تقرير خاص

عندما يذهب المريض لطبيب التجميل يكون أمامه حلم يريد أن يصل إليه، ويطمع أن يحصل على ذلك الحلم من الطبيب، ولكن أحيانا تحدث نتائج ليست متوقعة نتيجة للعديد من العوامل التي يوضحها الدكتور وائل يحيى، استشاري جراحة التجميل والحروق، في حواره مع "اليوم السابع" كما يتحدث عن معايير نجاح عمليات التجميل..



4 معايير لنجاح عمليات تجميل الوجه

* كيف يستطيع طبيب التجميل تحقيق حلم المريض في التجميل والوصول إلى الشكل المحدد في خياله؟



- في أول زيارة للمريض للطبيب يفضل أن يتم الاستماع إلي المريض ومن شكواه، ومن خلال هذا الحديث يبدأ الطبيب في التعرف على سقف تطلعات المريض، وما يحلم به من نتائج، ويجب أن يكون الطبيب أمين تماما مع المريض فيخبره بما سيصل له من نتائج متوقعه، ويعطيه صورة تقريبيه لما سيصل إليه من نتائج حتى لا يصدم المريض بالواقع.

* هل هناك من المرضى من يحلم أن يكون شكله مقارب لفنانة مشهوره أو أي شخص اخر؟



- بالطبع هناك هذا النوع من المريض ولكن هناك مرضى يحتاجون بالفعل لعمليات التجميل وهم من تعرضوا لحادث مثل الحريق لا قدر الله أو أي شيء أخر وفي كلتا الحالتين على الطبيب أن يخبر المريض بما سيصل إليه من نتائج بكل أمانه وما يستطيع الطبيب أن يفعله في حالته.

* هل عمليات التجميل جميعها نحصل منها على نتائج فورية بعد اجرائها؟



- لا بالطبع لا يحدث ذلك الا في بعض عمليات التجميل مثل النحت الرباعي والذي دائما يعطينا نتائج افضل مما نتوقعها، وهناك بعض عمليات التجميل تحتاج لوقت طويل مثل عمليات تجميل الانف سواء قبل اجراءها او اثناء الاستعداد لها وكذلك تحتاج لوقت طويل بعد اجراءها حتى نحصل على النتيجة النهائية المتوقعة التي يضعها الطبيب مع المريض في البداية.



احتياطات يجب ان نأخذ بها قبل اجراء جراحة التجميل

* ما هي مراحل عمليات التجميل؟



- مراحل عمليات التجميل ثلاثة مراحل الأولى هي مرحلة ما قبل العملية وهي التي من خلالها اتعرف على ما يريده المريض وما يمكن ان نصل إليه من نتائج، واعطي له صورة تقريبية لما سيحصل عليه في النهاية، ثم مرحلة اجراء العملية وهي تخص الطبيب وحده واخيرا مرحلة ما بعد اجراء العملية او فترة النقاهة وهي تحتاج لمجموعة من التعليمات يضعها الطبيب للمريض ويجب ان يلتزم بها، ويحتاج ايضا لوقت حتى يحصل على النتيجة النهائية للجراحة، لان نتيجة عمليات التجميل لا تكون فورية كما يعتقد البعض ولكنها تحتاج لمزيد من الوقت حتى نحصل على النتيجة النهائية، ولابد ان اكون امين جدا مع المريض فلا يمكن ان اعطيه حلم ليعيش به وفجأة اصدمه بالواقع، ولا يمكن ان اقوم بفحص المريض عن بعد عبر الانترنت للمرضى الذين يعيشون خارج مصر واقرر بعدها اجراء العملية.

* هل تأخذ عمليات تجميل الوجه وقتأ في الحصول على نتائجها؟



- نعم لان حقن الفيلر والدهون لا يكون مفيد في كل الحالات ففي عمليات تجميل الوجه نشبه الجلد بالسفينة وعظام الوجه مقسم لثلاث مناطق هم المرسى لتلك السفينة، وهم عظام الحاجب والوجنتين والفك، وإذا نقص المريض من وزنه يمكن أن يحدث سقوط للجلد في احد هذه المناطق ولابد عند معالجة ذلك أن أرفع الجلد ليصل إلي المرسى الخاص به في المناطق الثلاثة السالفة الذكر، وهو ما يحتاج بالتأكيد الي وقت كاف حتى نحصل على افضل النتائج.

* هل توجد بعض الاحتياطات التي يفضل الالتزام بها قبل اجراء عمليات التجميل؟



- نعم فلا يفضل اجراء عمليات التجميل والمريض مصاب بأي مرض حتى لو انفلونزا، ولا يفضل اجراء عمليات التجميل وقت الدورة الشهرية للمرأة، واذا كان مريض سكر لابد من ضبط السكر اولا ويجب التعرف على السكر التراكمي للمريض، واحيانا قد يخطأ المريض في عدم اخبار الطبيب بما هو مصاب به، وهذا يؤثر كثيرا على نتائج العملية.

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