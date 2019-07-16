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تعرف على شروط الحصول على ترخيص بنادق الصوت وضغط الهواء

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:53 م
تعرف على شروط الحصول على ترخيص بنادق الصوت وضغط الهواء أسلحة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 158، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، حيث اشترط على من يطلب التصريح له باحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز عدة شروط، أبرزها ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه.

ويتم تقديم طلب التصريح لإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء لمأمور القسم أو المركز، مرفق به عدة مستندات، أبرزها صورة بطاقة الرقم القومي السارية وصورتين شخصية وصحفية الحالة الجنائية وشهادتين باطنة ونظر.

 

 

 


بنادق الصوت

بنادق ضغط الهواء

حيازة سلاح

حيازة الاسلحة

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