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تعرف على خطوط ومحطات أتوبيس الغاز الطبيعى بالنقل العام فى القاهرة.. صور

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:05 م
تعرف على خطوط ومحطات أتوبيس الغاز الطبيعى بالنقل العام فى القاهرة.. صور أتوبياسات الغاز الطبيعى بالنقل العام
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة بدء تشغيل 10 أتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، على خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة، ضمن خطة تطوير الهيئة، وتغيير اسطولها ليعمل بالغاز الطبيعى، وفى اطار خطة الدولى للحد من استهلاك البنزين والسولار والحفاظ على البيئة.

 

ورصد "اليوم السابع" الخطوط الجديدة التى سيعمل عليها الأتوبيس العامل بالغاز الطبيعى وقوامها 12 أتوبيسا حتى الآن من إجمالى 121 أتوبيسا بتكلفة 500 مليون جنيه.

 

ويبدأ خط الأتوبيس الجديد من محطة دوران شبرا وينتهى بالتجمع الأول، مرور بمحطات "الخلفاوى، المظلات، عبود، السواح، الأميرية، سراى القبة، روكسى، كلية البنات، خضر التونى، رابعة، تأمين صحى، أول السابع، مصطفى النحاس، الثامن، التبة، العاشر، زهراء مدينة نصر".

 

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيسات الجديدة التى تعمل بالغاز الطبيعى​، تتميز بتكنولوجيا حديثة تحافظ عليها من المطبات وتريح الراكب، بالإضافة إلى شهادة ضمان من الشركة المصرية المصنعة.

 
أتوبياسات الغاز الطبيعى بالنقل العام (1)
أتوبياسات الغاز الطبيعى بالنقل العام 

أتوبياسات الغاز الطبيعى بالنقل العام (2)
أتوبياسات الغاز الطبيعى بالنقل العام

أتوبياسات الغاز الطبيعى بالنقل العام (3)
أتوبياسات الغاز الطبيعى بالنقل العام 
 
 
 

الغاز الطبيعي

اتوبيس الغاز الطبيعي

خطوط اتوبيس الغاز الطبيعي

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