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تعرف على تفاصيل ومؤشرات وأعداد المرحلة الأولى للتنسيق 2019

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:43 م
تعرف على تفاصيل ومؤشرات وأعداد المرحلة الأولى للتنسيق 2019 تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدء أعمال المرحلة الأولى من التنسيق للعام الحالى يوم الأحد المقبل، يرصد "اليوم السابع"، كافة الإجراءات وتفاصيل المرحلة.

-         فتح باب تسجيل الرغبات يوم الأحد المقبل

-         أعمال المرحلة تستمر 5 أيام حتى الخميس 25 يوليو

-         الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% بإجمالى 30152 طالبا

-         الحد الأدنى لطلاب الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر بإجمالى 14690طالب

-         الحد الأدنى للشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالى 98471 طالب

-         يتقدم لمرحلة التنسيق الأولى بتنسيق 2019 عدد طلاب 143313طالب

-         هناك زيادة فى عدد طلاب المرحلة الأولى لهذا العام بواقع 16596 طالب

-         المؤشرات تؤكد ارتفاع الحدود الدنيا للكليات خاصة كليات المجموعة العلمية بشكل كبير.

-         تبقى كليات الشعبة الأدبية تحت تهديد ارتفاع الحدود الدنيا لوجود 15 ألفا زيادة للعام الحالى.

 


مكتب التنسيق

طلاب المرحلة الاولى للتنسيق

التعليم العالى

تنسيق

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